KURBUSEST ROHKEM | Maire Aunaste: nüüd suudan rääkida asjadest, mida keegi pole söandanud küsida

Süüdistada on ju lihtne – need on ainult faktid, aga kes viitsib tuuseldada poolhullu naise hinges? Ehk ma mingil hetkel ise ikka suudan rääkida sellest, kuidas ma kaotasin 10 minutiga kogu elu peale elu enda. See, et ma üldse ellu jäin, on ime.