Toyotale kuuluv autotootja tunnistas, et on 30 aastat turvateste rikkunud

Väikeste sõiduautode tootmise poolest enim tuntud kaubamärk on alates teisipäevast peatanud tootmise kõigis neljas Jaapani tehases, sealhulgas ühes Osakas asuvas peakorteris, ütles pressiesindaja CNN -ile.

Seiskamine kestab vähemalt jaanuari lõpuni, mõjutades esindaja sõnul ligikaudu 9000 kodumaises tootmises töötavat töötajat. Tegemist on süveneva ohutusskandaaliga, mis Toyota sõnul on raputanud ettevõtte põhialuseid.

Eelmisel nädalal teatas Daihatsu, et sõltumatu kolmanda osapoole komitee leidis tõendeid ohutustestide rikkumiste kohta koguni 64 sõidukimudelil, sealhulgas nendel, mida müüakse Toyota kaubamärgi all.

Selle tulemusena teatas Daihatsu, et peatab ajutiselt kõik riigisisesed ja rahvusvahelised sõidukite saadetised ning konsulteerib ametivõimudega, kuidas edasi liikuda.

Skandaal on järjekordne löök autotootjale, kes tunnistas aprillis, et rikkus kokkupõrketestide standardeid enam kui 88 000 autol, mida müüdi peamiselt Toyota kaubamärgi all sellistes riikides nagu Malaisia ja Tai.