VASTUKAJA | Kristlik hingehoidja: piiblis sisalduvaga ei saa õigustada ligimese vastu suunatud vägivalda

Eesti kristlikud kogudused on väike läbilõige meie ühiskonnast. Samuti kui ilmalikes kooslustes, kohtame ka kogudustes väga erinevaid inimesi. Kogudused kutsuvad enda sekka kõiki, eriti neid, kes on vaevatud ja koormatud. Mõistetav, et loodame kristlaste hulgas leida moraalsest kompassist paremini mõjutatuid, aga ka siia kogunevad kõigest inimesed. Ehk ka nemad, kes on kogenud hüljatust ning on hingelt katkised armastuse puudumise ja enese väärtusetuse tunnetamise tõttu. Armastuse kaksikkäsu teine pool: armasta oma ligimest nagu iseennast, ei saagi sellises olukorras toimida, kui enese armastusväärsust pole kogetud.