„KOLM TUNDI NUTSIME JA PALVETASIME!“ Mustamäel langes pisike koer liigikaaslase rünnaku ohvriks

Reedel kella 12.30ne paiku ründas Mustamäe teel suur koer väikest 3,5kg kaaluvat pomeraniani nimega Polly. „Mõlemad koerad oli rihma otsas. Meie mamma, 80-aastane proua, nägi kuidas suur must koer tõmbas ennast omaniku käest lahti ja jooksis meie koera suunas nii kiirelt, et mamma ei jõudnud isegi koera sülle haarata,“ kirjeldab Heddi, kuidas tema lemmik rünnaku ohvriks sattus. „Kolm tundi nutsime ja palvetasime oma koera elu eest!“



Heddi märgib, et suure koera omanik põgenes sündmuskohalt ning ei aidanud rünnakut peatada. „Meie mamma üritas kõigest väest Pollyt päästa selle koera hammaste vahelt, kuid sai ka ise pureda. Mamma oli aga nii šokis, et ei saanud täpselt aru, mis tõugu koeraga tegu. Ja kuna antud vanem vene keelt kõnelev 50-60-aastane meesterahvas põgenes sündmuskohalt, siis palun hoidke enda pisikesi, sest see koer võib jälle kedagi rünnata!“