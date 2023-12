Tallinna linn kuldas ametnikud preemiatega üle

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles novembris pealinna tuleva aasta eelarvet tutvustades, et kriisi ajal tuleb inimesi toetada ja majandusse investeerida. Kui vaadata linnavalitsuses värskelt allkirjastatud personalikäskkirju, ilmneb, et esimeses järgus on võetud sihiks linnavalitsuse ametnike toetamine, kirjutas ERR. Kokku maksab pealinn preemiatena välja umbes 900 000 eurot.



Ühe suurima tulemustasu, 4850 eurot saab linna sisekontrolär, Tallinna õigusteenistuse nõuete osakonna juhataja saab lisatasu 4200 eurot. Tulemustasusid saavad nii Kõlvarti nõunikud, abilinnapeade nõunikud, ka linnaosavalitsused maksavad tulemustasusid. Viimast saavad ka linnaasutuste juhatajad.



Näiteks Vene kultuurikeskuse juhile Eduard Tomanile makstakse 2950 eurot. Mille eest täpselt see maksti, ei ole vähemalt praegu teada. Kuna Vene Kultuurikeskus on Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti hallatav asutus, siis otsustab Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti juhataja allasutuse juhile tulemustasu maksmise ja selle tasu suuruse üle, selgitas Jukko Nooni linna kommunikatsiooniteenistusest Õhtulehele. Ameti juhataja on sel nädalal puhkusel ja ei saa seda temaga täpsustada, lisas ta.



Näiteks abilinnapea Kaarel Oja büroo nõunikule Natalie Metsale makstakse tulemustasuks 2750 eurot. Mille eest täpsemalt see määrati, on linnavõimu esindaja vastus järgnev: „Linna personalidirektor Vilve Raik kommenteeris juba varasemalt, et töötajale võib maksta tulemuspalka tööplaanis kavandatud ja temaga kokku lepitud eesmärkide täitmise eest. Kuna tulemustasude maksmisel järgitakse Tallinna linna ametiasutuste palgajuhendit, mis kehtib kõigile asutustele, siis selles osas pole abilinnapeal midagi täiendavat lisada ega põhjust kedagi eraldi esile tuua.”