OTSEBLOGI | Venemaa korraldas Ukrainale alates täismahulise sissetungi algusest seni suurima õhurünnaku

Vene rakett läbis NATO õhuruumi. Poola relvajõud otsivad endiselt raketti, mis arvatavasti sisenes eile Poola õhuruumi umbes 3 minutiks, enne kui Wożuczyn-Cukrownia linna kohal radarilt kadus. Poola vägede operatiivjuht kindralmajor Maciej Klisz ütles, et nende hinnangul väidetavalt sisenes Venemaa rakett Ukrainast Poola õhuruumi, enne kui see pöördus ümber ja väljus tagasi Ukraina õhuruumi.

Hollandi armeeülem kutsus riiki üles valmistuma sõjaks Venemaaga. „Holland peab mõistma, et kogu ühiskond peab olema valmis juhuks, kui midagi valesti läheb. Me ei tohiks arvata, et meie julgeolek on tagatud ainult seetõttu, et oleme 1500 kilomeetri kaugusel,“ ütles Martin Weinen ajalehele De Telegraaf.