AMETLIK SEISUKOHT: Eesti võidaks tuumajaama ehitamisest

Tuumajaama rajamine on olnud jutuks pikki aastaid ja äsja valmis ka riigi poolt kokku pandud töörühma lõpparuanne, mille järgi langetab valitsus otsuse, kas Eestisse tuleb tuumajaam või mitte. Seni veel avaldamata raportist peaks ilmnema, et iseenesest on meil sobivad kohad olemas ning tuumajaamast võidaks riik ja selle elanikud.