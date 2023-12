ABSURD KUUBIS: puidutöösturid nõuavad oma intervjuude metsateemalisest dokfilmist eemaldamist

„Minul kohtusse minna ei ole mõtet, sest see on nii ebaloogiline – miks ma peaksin seisma selle eest, et nemad saaksid sõna? Minul ei ole kindlasti huvi seda kohtus kaitsta, sest ma ei võida sellest mitte midagi. Kulutan ainult närve ja raha,“ ütleb filmilavastaja Martti Helde advokaatide nõude kohta eemaldada valmivast dokumentaalfilmist intervjuud metsatööstuse esindajatega.