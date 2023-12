PÄRIS OPOSITSIONÄÄR VÕI KÄPIK? Üksikemast ajakirjanik üritas edutult Putini vastu kandideerida

Asi pole vaid selles, et endine teleajakirjanik on naine. Ta on ka häälekas Ukraina sõja vastane ning ihkab demokraatiat. „Praegune asjade seis Venemaal on järgmine: need, kes saaksid lähenevatel valimistel kodanikke demokraatlike vaadetega esindada, on kas vangis, saanud hukkamõistu ja tagakiusamise osaliseks või on sunnitud põgenema välismaale,“ räägib Duntsova Deutsche Wellele.