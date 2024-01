ELU GAZAS ENNE SÕDA: kohati iluski, kuid lukus ja iial ei tea, millal langeb järgmine pomm

Vaimse tervise ja sellealaste teenuste uurimiseks Gazasse minek võib näiliselt tunduda absurdne - mis kasu on vaimse tervise uurimisest territooriumil, kus elanikud on kogenud viimastel kümnenditel kolme sõda ning näevad pommitamist vähemalt iga paari kuu tagant? Ilmselgelt on vajadus teenuste järele kõrge ning midagi uut sellise uurimisega leida ei saa. Kuid mina läksin sinna selleks, et uurida, kuidas tervishoiutöötajad, kes osutavad elanikele vaimse tervise teenuseid, on sellistele tingimustele vastu pidanud.