TOOGE NAD KOHE KOJU: 7. oktoobril ründas terrorirühmitus Hamas Iisraeli asulaid, kus tappis üle 1000 ning võttis pantvangi üle 200 inimese. Paljud pantvangid küll vabastati, ent paljud on endiselt terroristide küüsis. Vasturünnakus Gaza sektori pihta on hukkunud tuhanded. Röövitute lähedased nõuavad, et valitsus keskenduks mitte Gaza pommitamisele, vaid oma inimeste tagasi toomisele. Foto : Bring Them Home Now / Zuma Press / Scanpix

MAAILM 2023 | ÜKS SÕDA EI LÕPE, KUI JUBA ALGAB UUS: aasta lõpeb trööstitu noodiga