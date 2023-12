SUUR MUUTUS TURVALISUSE SUUNAS: Soomes on tänavu rekordiliselt vähe liiklussurmasid

Aasta lõpuni on jäänud küll veel paar päeva, kuid Soome liiklusohutuse amet julgeb siiski juba praegu öelda, et tänavu on Soomes liikluses hukkunud rekordiliselt vähe inimesi. Soome statistikaameti esialgsetel andmetel on tänavu registreeritud 170 surmajuhtumit.