Uus aasta algab käreda pakasega

Reede päeval sajab aeg-ajalt lörtsi ja vihma. Puhub mõõdukalt tugev lõunakaare tuul ja õhutemperatuur on 0..+4°C. Teepinnad on aga veel laialdaselt miinustes ja jäitest tingitud libeduseoht on suur.

Laupäeval tuleb madalrõhkkond Skandinaaviast Eesti kohale. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi. Tuul on sisemaal võrdlemisi nõrk ja puhub lõunakaarest, päeva jooksul pöördub põhjakaarde ning Soome lahel tõuseb tugevaks. Õhutemperatuur on 0..+4°C piires. Õhtul alates Põhja-Eestist algab külmema õhu sissetung. Sadu muutub lumisemaks ja õhutemperatuur langeb miinuspoolele. Märjad teepinnad külmuvad ja muutuvad libedaks.

Pühapäeval madalrõhkkond kaugeneb ja selle järel sajab kerget lund, öö hakul Lõuna-Eestis veel ka lörtsi ja vihma. Põhjakaare tuul on mõõdukas, Soome lahe ääres tugev. Õhutemperatuur langeb ja hommik on -2..-7°C-ga. Päeval on tõusva õhurõhu foonil üksikuid kergeid lumehooge. Põhjakaare tuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur pigem vähehaaval langeb ja õhtul on läänepoolsed maakonnad -5°C, ida pool -10°C ümber.