Sugulase mõrva korraldanud endine koolijuht otsib õigust riigikohtust

2021. sügisel toime pandud mõrva ohver oli Inge Pullati 49aastane sugulane Maie. Pullat mõtles välja mõrvaplaani ning kooskõlastas selle Aivo Vološiniga, kes pidi musta töö ära tegema. Pullati eesmärk oli saada sugulase talu endale. Süüdistuse järgi sõitsid Pullat ja Vološin 2021. novembri alguses Maie juurde ja kui too tuli neile välisuksele vastu, lasi Vološin talle pipragaasi näkku, lõi tühja vahuveinipudeliga korduvalt vastu pead ning kägistas lõpuks surnuks. Surnukeha toimetati Viljandi maakonda Kurnuvere külla, kus see visati kaevu. Seejärel pani Andres Pullat surnukeha peale suure raske puu ja Vološin viskas peale suure kivi.

Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Liina Pikma on öelnud, et juhtum on markantne ennekõike teo motiivi ja ettevalmistuse tõttu. „Seda, et inimesed sõidavad keskmise turuväärtusega Ida-Virumaa talumaja pärast teisest Eesti otsast kohale ja kustutavad talu omanikust sugulase eluküünla, pole just prokuratuuri praktikas kuigi sage nähtus.“

Tartu ringkonnakohus jättis muutmata Viru maakohtu otsuse, millega mõisteti Inge Pullat süüdi mõrvas ja laiba rüvetamises, Aivo Vološin mõrvas, kehalises väärkohtlemises ja laiba rüvetamises ning Andres Pullat laiba rüvetamises. Nüüdseks on esitanud Inge Pullati kaitsja ringkonnakohtu otsusele kassatsioonkaebuse riigikohtule. Ta taotleb varasemate otsuste tühistamist ning mõrvas ja laiba rüvetamises õigeks mõistmist, ütles riigikohtu pressiesindaja Sandra Sommer. Ringkonnakohtu otsuse on vaidlustanud ka Andres Pullati kaitsja.