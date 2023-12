AASTALÕPP RIIGI RINGHÄÄLINGUS | Mart Pukk: ERR sai Kinoteatrilt suurejoonelise tünga. Kas tasus ikka põrsast kotis osta?

Need jõulud ei saanudki rahulikult tulla, kogu ilm on jama täis. Ukrainas ja Iisraelis käib sõda, va koroona on leiutanud endale eriti kergesti nakkava vormi, riigikogus jätkub hullumaja puhvetit meenutav kemplus, mida ainsana suudab nautida Juku-Kalle Raid. Majandus aina jahtub, see on peen väljend selle kohta, et peatselt kaotavad paljud inimesed oma senise töö. Keegi ei saa aru, kas järgmisel aastal maksud tõusevad või ei tõuse. Niisuguses lollis olukorras tahaks nalja saada, tahaks südamest naerda ja korrakski unustada kõik mured.