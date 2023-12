JUHTKIRI | Surnuks vaikitud vägivald

See jutt tuleb sulle, kes sa oled võimatus olukorras – pealtnäha on kõik hästi. Ainult su hing ja võib-olla ka keha varjab sinikaid. Neid, mida ei tohiks sinu täiuslikus, jumalale pühendatud (abi)elus olla. Ja kui on, siis võib-olla on sulle öeldud, et sa pole olnud piisavalt hea. Piisavalt palvetanud. Andestanud. Ka laiemalt ühiskonnal tasub meeles pidada, et vaga pealispind võib enda all peita koletusi.