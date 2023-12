Kirikusse jumalasõna kuulama tulnud pensionär: „Mida veel tahta? Kõik on hästi!“

Elena (88) ja Ireida (83) ajavad Oleviste treppide juures juttu. Nad on sõbrannad, kes elavad samas sotsiaalmajas (Elena elab kümnendal, Ireida kaheteistkümnendal korrusel) ning käivad tihtilugu koos kohvitamas. Koos käivad nad ka Oleviste kiriku üritusel, kus iga aasta lõpus – 29. või 30. detsembri paiku – pakutakse kodututele ja vähekindlustatutele toiduabi. „Muusika ja kõik on ilus. Mis pakuvad meile, nii maitsev,“ kiidavad prouad takka. Kui uurida, mis võiks paremini olla, jäävad nad hetkeks mõttesse. „Mida veel tahta? Kõik on hästi! Meil on elu elatud,“ lausub Elena. „Olge sõbralikumad üksteisega,“ lisab Ireida, et selline võikski olla sõnum eestlastele.