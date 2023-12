SÕJAKOKKUVÕTE | Sõjavangid Kremli poliitilises mängus

Ukraina sõjavangid helistavad oma peredele Ukrainas Venemaa vangistusest, paludes neil protestida Ukraina valitsuse vastu, ütles Ukraina sõjavangide kohtlemist koordineeriva staabi pressiesindaja Petro Jatšenko Politicole. Ühe sõjavangi naine Valentõna rääkis Politicole, et 29. novembril 2023 sai ta vangi võetud mehelt videokõne. „Me rääkisime ainult kolm minutit. Ma ei tohtinud talle küsimusi esitada. Niipea kui proovisin, raputas ta pead ja ütles lihtsalt ei. Selle asemel ütles ta pidevalt: „Minge tehke Kiievi jaoks asjad raskeks. Kiiev ei taha meid tagasi võtta.“,“ rääkis naine. Valentõna protestima ei läinud, uskudes, et tema abikaasast on tehtud Venemaa poliitilise mängu instrument. Viimane ametlik sõjavangide vahetus toimus 7. augustil 2023. Alates möödunud suvest pole Venemaa näidanud üles huvi vangide vahetamise vastu, kirjutab Euromaidan Press.