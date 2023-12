Läti saadab keeleoskamatud välja

Uue seaduse kohaselt ei kehti Lätis selle aasta septembrist enam Venemaa kodanikele väljastatud alalised elamisload. Riigis elamiseks tuleb inimesel taotleda Euroopa Liidu alalise elaniku staatust, samuti tuleb rändeametile esitada eksamil saadud tõend, et isik oskab läti keelt A2-tasemel ehk algtase on saavutatud. Kõige madalam võõrkeele oskuse tase on A1, A2 taset valdav inimene oskab juba kergemaid vestlusi pidada ja käibefraase mõista. 61 protsenti eksami sooritanud Vene kodanikest kukkus esimesel katsel läbi.