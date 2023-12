„JÕULUTUNNELI“ AMEERIKA MÄED? Veel mõne aasta eest annetasid televaatajad 657 000 eurot, tänavu vaid 297 000

Küllap leidus tänavuse „Jõulutunneli“ vaatajate hulgas ka neid, kes pärisid endalt, kas vastsündinute elustamislaudadele ja kuvöösidele raha kogumine on praegu meie sotsiaalsüsteemi kõige pakilisem mure. Otsest elustamislaudade ja kuvööside puudust haiglates pole. Pealegi on loomulik iive aegade madalaim ja meil on rida maahaiglaid, kus sünnitajate hulk on kahanenud alla jätkamiseks mõistliku piiri.