SÕJAD 2023. AASTAL: mitmetel tänavu maailma raputanud konfliktidel niipea lõppu ei paista

Kahtlemata hoiavad eestlased tänavu maailmas toimunud (või toimuvate) sõdade puhul kõige agaramalt silma peal Venemaa ja Ukraina võitlusel. Jah, kahjuks kestis 24. veebruaril 2022 puhkenud täiemahuline sõda Ukrainas ka terve 2023. aasta. Võib ilmselt väita, et peatselt mööduv aasta oli eelnevast vähemtormilisem, kuna kumbki osapool ei saavutanud märkimisväärseid territoriaalseid edusamme. Venemaa pole suutnud suuremat edu ette näidata juba 2022. aasta suvest ning ka Ukraina 2023. aasta vastupealetung ei toonud oodatud läbimurret. Kaotused on olnud siiski mõlemal poolel suured.