Aruküla tapja väärib võimalust? „Me ei saa rääkida sarimõrvarist või retsidivistist, vaid väga noorest inimest!“

Harju maakohtu 28. detsembri istungi eel on nii kaitsja kui ka prokurör imestunud, et meedia üldse Aruküla tapmist puudutava protsessi vastu huvi tunneb. Enne keskpäeva tuuakse kahe politseiniku saatel kohtusaali süüalune Mark Jakob Jakson, kes ütleb selgelt tere. Istungi eel vestleb Jakson kaitsja Kadi Sitskaga, kust kostub, et ta on vahepealsel ajal kohtunud pereliikmetega.