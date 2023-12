Aruküla tapja väärib võimalust? „Me ei saa rääkida sarimõrvarist või retsidivistist, vaid väga noorest inimesest!“

Harju maakohtu 28. detsembri istungi eel on nii kaitsja kui ka prokurör imestunud, et meedia üldse Aruküla tapmist puudutava protsessi vastu huvi tunneb. Enne keskpäeva tuuakse kahe politseiniku saatel kohtusaali süüalune Mark Jakob Jakson, kes ütleb selgelt tere. Istungi eel vestleb Jakson kaitsja Kadi Sitskaga, kust kostub, et ta on vahepealsel ajal kohtunud pereliikmetega.

Süüdistuse järgi võttis Jakson käesoleva aprilli lõpus Aruküla spordiväljakul toimunud noorte peo käigus välja noa ning ründas sellega samas seltskonnas viibinud 19aasast Kevinit ja tema 17aastast tüdruksõpra. Viiel korral tabasid noalöögid Kevini nägu ja kaela, noormees suri umbes minut pärast pussitamist. Pihta sai ka Kevini tüdruksõber, ent tema vigastused polnud eluohtlikud.

Jakson kuulab kõike pealtnäha liikumatult, kaljukindla närviga.