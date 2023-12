TÄNA 25 AASTAT TAGASI | Mart Soidro: 1998. aasta tõi Monica Lewinsky skandaali, meie pangandus koondus rootslaste kätte ja turule saabus Viagra

Väikese poisina neid saateid vaadates tundus see väga kauge ajana. Eriti veel siis, kui sa oled alles viieaastane ja ei saagi seda aega mäletada. Nüüd on hea võimalus kontrollida, kas kõik on teisiti, kas veerandsaja aasta tagused sündmused on paremini meeles. Seda enam, et paljude arvates oli tänavune aasta väga raske, opositsiooni arvates lausa katastroofiline: majanduslangus ja inflatsioon, sõjad Ukrainas ja Lähis-Idas. Rääkimata parlamendikriisist ja eelseisvatest maksutõusudest. Aga mis me pikalt pajatame, hakkame otsast pihta!