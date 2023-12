SÄÄSTLIKUMAD JÕULUD? Eestlaste kingikotis leidus rohkem toidukraami ja taaskasutatud kaupa

Kas kauplustes tehti jõuluoste tõepoolest vähem kui mullu? Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson sõnab, et seda on keerukas hinnata. „Meie äri on valdavalt toidukaubandus. Kinkida võib ka ise kokku kombineeritud puuviljakorvi, juustuvaagna ja muudki head-paremat söödavat,“ selgitab Jürisson. Möödunud nädalal osteti Rimidest paljusid tooteid rohkemgi kui mullu samaväärsel nädalal.