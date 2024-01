ELU KORDA | Marie Pärkma: tee põhjalik puhastus igas eluvaldkonnas. Mitte miski ei muutu, kui me ise midagi ei tee

Uus aasta, uus mina! See on moto, mille järgi alustavad uut aastat väga paljud inimesed. Mõne jaoks on see juba kulunud tunnuslause, kuid minu arvates väga õige juhis, millest lähtuvalt enda elu muutma hakata. Tegelikult ei ole vahet, millal seda teed, kuid uue aasta alguses võiksid sa enda elu suure muutusega kindlasti pihta hakata. Peaasi, et tead, mida tahad, oled järjepidev ja et ka motivatsiooni jaguks.