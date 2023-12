Ansip: Reformierakonna juht tuleb välja vahetada

Kaja Kallase tagasiastumine on Andrus Ansipi sõnul Reformierakonna juhatuse otsustada, kuid Ansip möönis, et peaministri usalduskrediit on kadunud, vahendab ERRi uudisportaal .

"Selle põhjuseks pole mitte ainult Vene äri skandaal, vaid üldisem suhtumine ja poliitika tegemise viis. Need on valmistanud inimestes pettumuse ja küsimus pole enam ainult Reformierakonna ainult 15protsendilises toetuses, vaid selles, et kui 70 protsenti Eesti rahvast soovib peaministri tagasiastumist, siis see on väga tugev signaal. Ja kui valitsuse toetus on ainult 33 protsenti, siis seda tuleb pidada julgeolekuohuks Eesti riigile,“ sõnas Ansip.