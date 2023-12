Kütusetsisterni lõksu jäänud töölised pääsesid eluga: mürgistuse saanud mehed toodi välja ja viidi haiglasse

18. detsembril teavitati häirekeskust, et Põhja-Tallinnas Nõlva tänaval on inimesed jäänud puhastustööde käigus naftasaaduste vedamiseks mõeldud tsisterni kinni. Kohale sõitsid Kesklinna ja Lilleküla komandod, mõlemad kahe meeskonnaga Kohapeal selgus, et töölistel oli seljas olnud vaid pritsmekaitseülikond ja filtriga mask, millest ei piisanud tsisternis olevate aurude vastu kaitseks, rääkis Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Siim Palu Õhtulehele. Seetõttu hakkas neil halb ja nad ei olnud võimelised sealt enam omal jõul välja saama.

Algselt oli tsisternis viibinud ainult üks inimene, kellel hakkas tööde käigus halb ning talle läks paaki järele teine tööline. Kui ka temal enesetunne halvenes, sisenes tsisterni kolmas tööline, kes aga tuli sealt kiiremas korras välja, kui tundis, et enesetunne halveneb, sõnas Palu. Tema helistas lõpuks ka häirekeskusele.

Kell 15. 09 tõid Lilleküla päästjad kaks töötajat mahutist välja. Kannatanud olid teadvusel ning pärast kohapealset keemiapesu anti nad kiirabiarstide hoole alla. Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul viidi mürgistusetunnuste tõttu 21astane ja 48aastane haiglasse.

Päästetööde käigus sai kannatada ka üks sündmuskohale jõudnud patrullpolitseinik, kes hingas tsisterni jäänud inimesi abistades naftasaaduste aure sisse. Nii kolmanda töötaja kui ka politseiniku vaatas kiirabi kohapeal üle.