JUHTKIRI | Kui elu näitab, et eraisikutel on raskusi teenuse osutamisega, millest sõltub laiemalt kogukonna heaolu, võiks omavalitsuse kaudu abi tulla

Just niisuguse probleemiga on silmitsi seisnud osa prügivedajaid, kes on jätnud jäätmekastid tühjendamata, sest teed pole nende hinnangul piisavalt hooldatud. Prügi aga ainult kasvab. Lisaks sellele tekitab elanikele tõsist pahameelt ka neile esitatud tühisõiduarved.

Ühe põhiliste prügivedude korraldajate, Eesti Keskkonnateenuste juhi sõnul ei saada nad kliendile arvet, kui läbipääsmatud on kohalikule omavalitsusele kuuluvad teed. Küll aga saab arve esitada siis, kui tegu on kliendi enda maaga, kus lumi on jäänud lükkamata või autod ette pargitud.

Võiks olla lihtne – hoia korras ja kõik toimib. Tegelikkuses aga avab omaette põrgu alumise taseme – takistavad asjaolud võivad olla erinevate asjast huvitunud osapoolte – prügiauto juhi, elanike ja kohalike ametnike vaates väga erinevad. Kus keegi näeb pisikest valli, seal näeb teine lumeseina. Küsimus on vaatenurgas, mis vahel toob üsna halenaljakaid olukordi.

Nii pajatab Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit Õhtulehele, et nägi oma silmaga, kuidas kohe pärast lumesahka saabunud prügiauto otsustas millegipärast, et olud ei luba tal siiski oma tööd teha.

See on tänavu juba eriti valusalt kajav küsimus, et kuidas on meil, põhjamaal lumi nii erakorraline loodusnähtus, et nii palju segadusi põhjustab, alustades elektrikatkestustest kuni elementaarsete hooldustööde takistamiseni.

Kordame juba varem väljaöeldut – kui elu näitab, et eraisikutel on raskusi teenuse osutamisega, millest sõltub laiemalt kogukonna heaolu, võiks kaaluda selle n-ö sisseostmist nende maksude eest toimiva kohaliku omavalitsuse kaudu, kel on kasutada märksa tugevam positsioon parima lahenduse leidmiseks. Prügiga on nii juba tehtud, vahest tasuks ka lumekoristusega sama teha.