ADVOKATUURI JUHATUSE LIIKME KARM KRIITIKA: noortel prokuröridel on probleemid kasvatusega

„Kas te olete kunagi näinud pressikonverentsi, kus uurimise alguses sõna võtnud prokurör ja uurimist teinud asutuse juht tuleksid pärast õigeksmõistva otsusega või kriminaalasja lõpetamise otsust pressikonverentsile ja teataksid, et nüüd oli siis selline otsus ja me vabandame selle eest? Et see isik ei ole tegelikult süüdi ja me vabandame. Mina ei tea. Miks tühistada inimest võib, aga taastada ei või,“ küsib kriminaalprotsessidele spetsialiseerunud vandeadvokaat Školjar.