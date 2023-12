LAEVADE POMMITAMINE: milliseid Vene sõjalaevu on Ukraina vägedel õnnestunud mängulaualt eemaldada?

Viimase enam kui 22 sõjakuu jooksul on Vene merevägi kaotanud Mustal merel kümneid laevu. Seni on laevade pommitamist „mänginud“ Ukraina armee, ent seda võivad kodudes teha ka lugejad – miks mitte näiteks aastavahetusel koos sõpradega. Õhtuleht tegi ülevaate sõjas hävitatud või kahjustatud Venemaa laevadest ning pani kirja, kuidas on võimalik neid mängu sobitada.