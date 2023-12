EESTI POLIITIKA HÄBIMÄRK | Kalle Käsper: välisminister Margus Tsahkna sõi genotsiidi tunnustamise osas sõnu. See sülitas armeenlastele hinge

Oh, kuidas ma rõõmustasin, kui lugesin meie välisministri sõnu, et Eesti peab tunnistama Armeenia genotsiidi! Ma ju tean, missugune võikusega türklased hakkama said, tean, et Armeenias ei leia peret, keda see poleks puudutanud, ja olen ka näinud kurbust, mis tänini peegeldub armeenlannade silmades. Muidugi, ma märkasin, et see oli öeldud visiidil Armeeniasse, kuid mis tähtsust sel on? Välisministri sõna on välisministri sõna. Eriti meeldis mulle tegusõna „peab“ – tõepoolest peab, see on meie kohus nii maailma ajaloo kui ka oma südametunnistuse ees.