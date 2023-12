Parklas Vene hümni kuulanud mees sai politseilt trahvi

Lääne-Harju politseijaoskonna kohtuesindusgrupi juhi Enel Kuiva sõnul sai politsei septembris teate, et Mustamäel asuvas parklas tarbivad kaks meest alkoholi ja kuulavad kõlarist Vene hümni. Politsei saabudes olid mehed juba kortermajja tagasi läinud, kuid patrullil õnnestus siiski üks osalistest tuvastada ning temaga vestelda, et selline käitumine pole aktsepteeritav. Politsei alustas hümnijuhtumi osas väärteomenetluse. Politsei pressiesindaja Annika Maksimovi sõnul sai Vene hümni kuulamise juhtumis karistatud üks meestest, kes oli tegelik teo toimepanija. Oktoobri keskel koostati mehele kiirmenetluse otsus, karistuseks 180 eurot trahvi. „Isik oli koostöö aldis ja kahetses. Tänaseks päevaks on otsus jõustunud,” ütles Maksimov Õhtulehele.

„Olukorras, kus Venemaa on pidamas täiemahulist sõda Ukraina vastu, on Vene hümni avalik eksponeerimine ilmne toetusavaldus agressorriigile ja sõjategevusele ning seeläbi ka viide sõjakuritegude toetamisele ja õigustamisele, mis meie ühiskonnas pole aktsepteeritav,“ on öelnud Kuiv. Politsei reageerib igasugusele agressiooni toetamisele ja vaenu õhutamisele väga tõsiselt, lisas ta.