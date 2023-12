Läbipõlenud ministeeriumiametnikele palgati nõustamine

Leping kehtib tuleva aasta 1. jaanuarist sama aasta 31. detsembrini. Psühholoogilise nõustamise ühe tunni (45 minutit) hind käibemaksuta on 45 eurot, supervisiooni ühe tunni (60 minutit) hind käibemaksuta on 85 eurot. Grupisupervisiooni (2-9 inimest) ühe tunni (60 minutit) hind ilma käibemaksuta on 200 eurot, kriisinõustamise ühe tunni (45 minutit) hind käibemaksuta on 55 eurot.

„Siseministeerium pakub psühholoogilist nõustamist töötajatele, kes seda vajavad, näiteks seoses tööalase läbipõlemisega,” sõnas ministeeriumi kommunikatsiooninõunik Kersti Ringmets Õhtulehele.