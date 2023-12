SÕJAKOKKUVÕTE | Navalnõi leitud

Ukrainlased tähistasid sel aastal esimest korda ametlikult jõule detsembris, mitte Vene õigeusu pühade ajal, mis tulevad alles jaanuaris. Ka riiklik püha on sellest aastast määratud 25. detsembrile. Ukraina kaitsejõud postitasid ühismeediasse video jõulutuledes HIMARSi süsteemist, mis toimetavat halvasti käituvatele okupantidele „kõrvetavaid kingitusi“. „Meie usume, et peaksime tõesti jõule tähistama kogu maailmaga, kaugel, kaugel eemal Moskvast. Minu silmis on see nüüd uus sõnum,“ sõnas AFP-le Odessa kirikus jõuluküünlaid süütanud Olena, kelle poeg töötab rindel meedikuna. „Väga tahame uutmoodi tähistada. See on püha koos kogu Ukrainaga, meie iseseisva Ukrainaga. Meile on see väga tähtis.“