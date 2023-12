SÄH JÕULUKINGITUST! Ukrainlased lasid Krimmis vaenlase dessantlaeva vastu taevast

„Muidugi lummav,“ lubas Humenjuk endale väikest huumorinooti. „Võiks isegi öelda, et plahvatuslikult lummav. Kärgatus oli tõesti võimas. Detonatsioon kestis kaua. Põleng oli ulatuslik. Seega ootame täpsemaid andmeid, sest toime pandud lahingutegevus on vaid pool võitu. Edasi on vaja koguda põhjalikku teavet selle tulemuste kohta,“ kirjeldas Humenjuk rünnakut Feodossija sadamas seisnud Vene dessantlaevale Novotšerkassk. „Suurte dessantlaevade eripära seisneb selles, et vaenlane kasutab neid nüüd logistiliste objektidena oluliste veoste transportimiseks – seda nad muul viisil enam teha ei saa. Meenutagem, et kuulsa Kertši silla ja muude transpordi- ja logisikateede kasutamisega on neil ju raskusi. Seega on üsna tõenäoline, et see oli omamoodi jõulukingitus, ära pakitud.“