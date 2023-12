SÕNAVABADUSE VIGURID | Siiri Laidla: Kas peaks iga arvamusavalduse juurde lisama märkuse „Palun mitte isiklikult võtta! Palun mitte solvuda!“

Aeg-ajalt juhtub ikka, et keegi saab valesti aru või võtab kirjutatut sõna-sõnalt, isiklikult. Reageerib üle, süüvimata sellesse, mis oli tekstis kirjas enne ja pärast. Ehk siis arvestamata konteksti. Kontekst on kaastekst, lugu, mida ei vaevuta sageli läbi lugema. Eriti palju kohtab seda kommentaarides. Viimasel ajal on selline suundumus üha enam levinud ja pahandust tekitanud. Keegi poliitik ütles nii, keegi ajakirjanik nähvas naa. Lisaks kogu see sotsiaalmeedia, millega ma ise ei tegele, aga kust võetakse kõikvõimalikke lauseid ja kähvatusi, et seda niiöelda suure kella külge panna. Kas on see õige tee? Või tuleks kõigile suukorv pähe panna, et igasugune „möla“ ei jõuaks laiema publikuni?