UUS TREND: karvastele kaaslastele müüakse rohkem kärusid kui väikelastele

Käesoleva aasta esimese kolme kvartali jooksul on lõuna-korealaste ostud platvormil Gmarket märkimisväärselt muutunud. E-kaubanduse hiiu kogu kärumüügist on tehinguid tehtud rohkem jalutuskärudega, mis mõeldud lemmikloomadele (57%) kui et imikutele (43%). See on esmakordne nähtus. Gmarketi esindaja on väljaandele The Korea Herald tõdenud, et lemmikloomadega seotud kaupade müük kasvab ning imikutega seotud toodete müük väheneb.