„Oleme väsinud olemast head tüdrukud!“ Venemaa naised ja emad hakkavad Putinile vastu

„Tahame täielikku demobiliseerimist. Tsiviilisikud ei tohiks lahingutes osaleda,“ ütleb üks naistest üheksaminutilise videopöördumise alguses. „Meid on palju ja meie arv ainult kasvab.“ See naine on 34aastane Maria Andreeva. The Guardian kirjutab, et Andreeva on mitteametlik juht liikumisele, mis on viimastel nädalatel Venemaal aina hoogu kogunud. Riigis, kus avalik eriarvamus on haruldane, torkab silma nende otsekohene sõnum president Vladimir Putinile: „Tooge meie mehed Ukrainast tagasi!“