ÜLESTÕUS SERBIAS! Belgradis püüdsid mässajad vallutada valitsushoonet

Opositsiooniaktivistide sõnul kasutas politsei pühapäeval liigset jõudu, kui ajas üldvalimistes pettunud ja protesteerivaid rahvahulki laiali pipragaasiga. BBC vahendab, et opositsiooniaktivistide hinnangul valitsus manipuleeris valimistega, mis lõppesid võimupartei võiduga. Serbias peeti 17. detsembril parlamendi- ja kohalikud valimised, mille võitis kindlalt president Aleksandar Vučici erakond. Presidendi sõnul on süüdistused valimispettustes alusetud, ent sellegipoolest on alates möödunud nädalast toimunud igal õhtul rahumeelsed meeleavaldused. Pühapäevased muutusid meeleavaldused esimest korda vägivaldseks.