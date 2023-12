Kelnerid osutusid kriminaalideks: tööandjalt varastati joogitellimuste raha

Tatyana ja Tatjana töötasid Jõhvi ühes kohvikus kelner-ettekandjana, kelle ülesandeks oli ka kliendi teenindamine kassas ja lauas. Süüdistuse järgi omastasid nad 2017. aasta juulist kuni 2018. aasta septembri alguseni tööandja raha. Täpsemalt tegid nad seda nii: kui klient asus kohvi või tee eest tasuma sularahas, eemaldasid nad enne arve sulgemist kassasüsteemist joogi makserea. Kliendilt joogi eest saadud, ent arvel märkimata jäänud raha võtsid Tatyana ja Tatjana endale, põhjustades sellega tööandjale kahju.

Ka rikkusid nad kondiitritoodete ja pagaritoodete 50 protsendilise allahindluse kasutamise reegleid. Nimelt saab kohvikus sellist allahindlust kasutada tööpäevadel alates kella 17.15st, kuid nemad kasutasid allahindlust kogu päeva jooksul, selgub kohtuasjast. Allahindluse kasutamisega lubamatul ajal omastasid nad kondiitritoodete müügist tekkinud hinnavahe, selgub kohtuasjast.

Viimaks rikkusid eelnimetatud kelnerid reegleid, mille kohaselt saab tellimuselt 10 protsenti allahindlust, kui on ostukviitung ühest kauplusest tehtud ostu kohta. Arve tasumisel sularahas, vahetult enne arve sulgemist, kasutasid Tatyana ja Tatjana allahindlust, kuigi klient ei esitanud vastavat ostukviitungit. Klient maksis täishinna ja pärast sularaha saamist võtsid naised 10% tasutud arvest endale.

Kannatanu esindaja sõnul tekkisid tal 2018. aastal kohvikus teenitava rahaga seonduvad kahtlused ja ta otsustas kontrollida, mis toimub kassasüsteemis. Avastati väga palju tšekke, millelt oli kliendi tellitud kohv enne arve sulgemist eemaldatud. See oli arusaamatu, sest tavaliselt esitatakse tellimus (viimasena kohv) ja kui klient tahab maksta sularahas, peab ta võtma raha ning teenindaja peab veenduma, et raha on piisav. Siis peab teenindaja panema raha kassasse, andma tagastusraha ja alles siis märkima arvutisüsteemis, et tasumine sularahas oli edukas – siis arve sulgub, selgub kohtuasjast. Pangakaardiga tasutud tellimuste puhul selliseid toiminguid polnud. Ka ilmnes väljavõtetest, et sularahaga tasumisel oli aeg erinevate toimingute vahel tavapärasest tunduvalt lühem.

Viru maakohus mõistis Tatyanale ja Tatjanale tingimisi rahalise karistuse. Maakohtu otsuse peale esitasid kaitsjad apellatsioonid, taotledes maakohtu otsuse tühistamist ja kaitsealuste õigeksmõistmist. Tartu ringkonnakohus tühistas Viru maakohtu otsuse osaliselt ja tegi tühistatud osas uue otsuse, mille järgi Tatyana võttis joogitellimustega seoses endale 690 eurot, Tatjana 625 eurot. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ka osas, millega Tatyana ja Tatjana tunnistati omastamises süüdi seoses 50% allahindluse kasutamisega. Naised tunnistati süüdi omastamises.