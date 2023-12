OTSEBLOGI | Ukrainlased tähistavad esmakordselt jõule koos ülejäänud Euroopaga

24. detsembril ründasid Vene väed Donetski oblastis asuvaid esiliini külasid. Kolm tsiviilisikut said vigastada ja mitmed majad said kahjustatud. 62aastane mees sai miiniplahvatuse tagajärjel vigastada, sõites Ocheretõnes autoga. 64aastane naine ja tema 68aastane abikaasa said šrapnellihaavu, kui Vene lask tabas nende aeda.