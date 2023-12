Tanklast viidi minema inkassatsiooni raha, kohus saatis röövli vangi

Süüdistuse järgi ähvardas Arvi Joel tänavu 15. juuli öösel Tartu vallas tanklas relvaga klienditeenindajat ja nõudis, et viimane läks ametiruumi ning annaks talle seifivõtme. Kuritegu jäi lõpule viimata, sest teenindaja ütles, et ta ei tea, kus võti asub.

17. juuli öösel ähvardas ta Tartus tanklas relvaga klienditeenindajat ja nõudis seifi avamist- klienditeenindaja tegigi seda ja lükkas seifist välja inkassatsiooniks ettevalmistatud kotid, milles oli kokku 4950 eurot. Arvi Joel võttis kotid sularahaga ja lahkus tanklast.

Ka on Arvi Joel tunginud jaanuaris sisse Tartus teenindusjaama, kust võttis ära seifi koos 1442 euroga.

Süüdistuse sai Arvi Joel selleski, et saanud ühelt inimeselt loa võtta tema pangakaardiga välja 120 eurot, võttis ta korduvalt välja sularaha, üle 6800 euro. Samuti on ta Facebook Marketplace portaalis pakkunud müügiks kahte Sony Playstation 4 slim ja kahte virtuaalreaalsuse peakomplekti Sony Playstation VR 6 kogumaksumusega 450 eurot. Kui ostja Arvi Joeli pangakontole raha kandis, siis ostetud asju ta ei saanud. Ka on mees vargil koos kahe kaaslasega käinud garaažis.

Tartu maakohus mõistis novembris Arvo Joelile liitkaristuseks viie aasta pikkuse vangistuse, millest kohe tuleb ära kanda kuus kuud, ülejäänud on tingimisi.