Mehe tapnud ja põletanud naine peab 14 aastaks vangi minema

Süüdistuse järgi tungis Merje Purgi 25. aprilli öösel Märjamaa vallas asuvas Haimre külas joomingu käigus kallale 57aastasele mehele, keda ta valimatult käte ja jalgadega tagus. Lisaks kägistas ta ohvrit ning põletas millegagi mehe kõhtu. Kannatanu suri saadud vigastustesse kohapeal. Prokuratuur on naisele esitanud süüdistuse mõrva paragrahvis.

Aprilli lõpus rääkis samal joomingul olnud pime mees Arvo Õhtulehele, et tema ärkas hommikul üles ja leidis põrandalt laiba. Seejärel helistas ta kiirabisse. „Ega ma teadnud, et ta surnud on,“ rääkis Arvo. Seejärel tuli kohale politsei, kes võttis Merje kaasa.

Detsembri keskel mõistis Pärnu maakohus Merje Purgile 14 aasta pikkuse vangistuse. Menetluskuludena mõistis kohus välja kokku 4598. Kohtuotsus ei ole jõustunud, ütles Pärnu maakohtu pressiesindaja Hedy Tammeleht Õhtulehele.