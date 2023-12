OTSEBLOGI | REKORDILINE SUMMA: USA kulutab julgeolekule 886 miljardit dollarit, Ukrainale antakse vaid 300 miljonit

Ukraina parlament hääletas ravikanepi legaliseerimise poolt. Seaduseelnõuga tehti ettepanek anda tegevusluba kanepi kasvatamise majandustegevuseks meditsiinilisel, tööstuslikul ja teaduslikul eesmärgil. Selle eesmärk on aidata Ukraina sõjaveterane, kellel on PTSD, ning inimesi, kellel on vähk ja muud tõsised haigused, saada valuleevendust ja vähendada muid sümptomeid. Seaduse jõustudes on kanepi meelelahutuslikel eesmärkidel levitamine endiselt keelatud.