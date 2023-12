Muuseumist kaku varastanud mees on siiani politseiuurimise all

Politsei on tuvastanud topisevarga ja piirkonnapolitseinikud käisid 64aastasel mehel külas. „Tal oli juhtunu pärast väga häbi. Õnneks hoolimata väikesest jalutuskäigust linnas on händkakk ilusti hoitud ning pärast väikest peatust politseijaoskonnas saab ta peagi oma koju tagasi,“ on öelnud Ida-Harju politseijaoskonna uurija Kaido Atspol.

Varguse osas alustati oktoobris menetlus varguseparagrahvi tunnustel, selgitas politsei -ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov. Meest kinni ei peetud, lisas ta. Kriminaalasi on siiani uurimisel.