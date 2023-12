Ministri nõudmine: ametnikud peavad keelt lihtsustama

3.detsembril tähistati rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. „Sellega seoses juhin tähelepanu enda jaoks olulisele asjaolule, et täna ei ole kõigile inimestele asjakohane ja oluline informatsioon kättesaadav, sest ametlik tekst on keeruline ja võib jääda arusaamatuks. See omakorda ei võimalda kõigil Eesti inimestel aru saada neid puudutavatest muudatustest, teha valikuid ja panustada ühiskonda,” seisis Signe Riisalo pöördumises. Üheks võimaluseks suurema hulga inimesteni jõudmiseks on toimetada enda tekste lihtsasse keelde, sõnas ta. Lihtne keel on lihtsustatud keel , mis on arusaadav ka keskmisele kerge intellektipuudega inimesele, märkis minister.