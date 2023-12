Palgatõus ja kärped: palkade tõstmiseks hööveldavad Tartu asutused kulutusi vähemaks

Tartu linnavalitsus ja linnale kuuluvate kultuuriasutuste töötajate esindajad leppisid kokku, et järgmisel aastal on kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel väikseim lubatud palk 1600 eurot. See tähendab 14protsendist palgatõusu. Linna kultuuritöötajatel on palga alammäär nüüd täpselt sama nagu riiklike kultuuriasutuste töötajatel. Eesmärgi saavutamiseks korraldasid ülikoolilinna kultuuriasutused mullu detsembris isegi hoiatusstreigi.