JUHTKIRI | Ta teeb pühade ajal tööd, et sina saaksid puhata. Kingi talle vähemalt viisakas suhtumine ning naeratus!

Kuid on ameteid, kus töö niimoodi puhkust ei tingi. Seda lihtsal põhjusel, et nad on oma erialast seonduvalt hädavajalikud. Nendeks on loomulikult esmareageerijad: tervisehoiutöötajad, korrakaitsjad, päästjad. Kui nemad võtaks puhkust, kaotaks ühiskond toimimiseks üliolulise alustala. Pole ju sellist võluvitsa, mis pühade ajaks inimeste haigused võtab, õnnetused jätab või kuritegevuse peatab – kiiret reageerimist vajavaid olukordi on sel ajal rohkemgi.

Need on inimesed, kes väärivad suurt tänu, et loobuvad oma pidustustest ja koosolemistest, et meie elu oleks sel erilisel ajal turvalisem, parem ja mugavam. Täname siis neid, olles kannatlikud ja lugupidavad. Teeme kõik endast oleneva, et nende aeg oleks sama meeldiv, kui me ise endale sooviks. Et pühad mööduksid kõigil rahulikult. Ka Õhtuleht on üks neist, kus jääb alati keegi valvesse, et inimestel oleks värskeid uudiseid lugeda.