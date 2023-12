Vähemalt midagi demokraatlikku! Kaasava eelarve hääletused tõstavad vererõhku

„Võiduideed on viimastel aastatel sellised, et seal ei ole ainult uitmõte, vaid on tehtud tööd kogukonnas, hangitud eskiisid või pakkumised. Kogu see värk elab kogukondliku hasardi peal,“ ütleb Tartu vallavanem Jarno Laur järjekordse kaasava eelarve hääletuse kohta.